Durante su última visita a la BBC, Arcade Fire se dispuso a presentar una sesión de 6-tracks en donde se tomaron el momento de tocar un cover de Harry Styles, reporta Pitchfork.

Eligiendo “As It Was“, la banda reinterpretó al gigantesco y famosísimo cantante pop de una manera única que sólo los canadienses hubieran podido lograr.

Dentro de la sesión, naturalmente canciones del ‘WE‘, su más reciente producción de estudio, se hicieron lugar junto a los ya conocidos como éxitos del mismo titulados “The Lightning I, II” & “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)”

¿Quieren revivir la sesión de estudio? Chequen los videos por aquí. ‘WE‘, el sixto álbum de estudio de Arcade Fire, fue producido por el genio Nigel Godrich, y grabado en Nueva Orleans, mezclado en El Paso y masterizado en Maine, conectando así a los estudios más importantes en la carrera de la banda para hacer de este trabajo una experiencia sin igual.

En otras noticias, Arcade Fire dio un show sorpresa en Coachella 2022: Van los mejores videos de su concierto.