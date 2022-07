El día de ayer les platicábamos que, al igual que Kate Bush, Metallica también está disfrutando de un pico de éxito repentino, luego de que una de sus canciones apareciera en el final de temporada de ‘Stranger Things 4 Vol.2‘. Ahora, según estadísticas de Google, México sería el tercer país del mundo que más escucha a la banda de thrash metal.

De acuerdo a la plataforma, desde el estreno de los capítulos finales de ‘Stranger Things’ 4, que se produjo el pasado 1ro de julio; nuestro país se ha colocado en la tercera posición del Top 10, con 7.58 millones de reproducciones totales a Metallica. El puesto #1 es de los Estados Unidos (29.6 millones de plays) y el segundo se lo queda Brasil (9.55 millones).

Qué buena temporada de Stranger Things la puta madre.

Eddie Munson mi rey te rezo y Will ven dame un abrazo tas xikito. pic.twitter.com/mQOWq26n8d — Auron (@auronplay) July 3, 2022

Sin embargo, cuando estas cifras se trasladan a regiones específicas, México avanza una casilla en el tablero. Según Google, la CDMX es la segunda ciudad en la que más escuchan a Metallica, con 1.67 millones de reproducciones. Santiago de Chile se va a la cabeza, con 1.86 millones.

Ahora, “Master of Puppets”, corte que se desprende del álbum del mismo nombre debutado un 3 de marzo de 1986, mismo año en el que se desarrolla el argumento de ‘Stranger Things‘; ha ido escalando posiciones en el catálogo de Metallica, aunque aún no ha llegado al primer lugar. Todavía le anteceden “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman”, The Unforgiven” y “Whiskey in the Jar”, en ese mismo orden.