Guns N’ Roses no ha tenido la mejor racha que digamos en este 2022; luego de que diversos videos surgieran en la internet de Axl Rose simplemente haciendo una voz horrible, hoy por fin se confirma que, posiblemente, lo mejor sea que se descanse por un tiempo ya que sus cuerdas vocales se encuentran delicadas.

La noticia llega a través de Blabbermouth, quienes confirman que un comunicado médico fue expedido por el doctor de cabecera de Axl, quien insiste en que la vida que el vocalista ha llevado, le impide realizar tantos conciertos seguidos ya que el rango que tiene en sus cuerdas, ya no da para tantos esfuerzos.

Por eso, antes de que esto termine trágicamente, se ha decidido pausar y todos los conciertos que se tenían planeados, serán reagendados con la invitación a no pedir reembolso, para disfrutar de GNR más adelante.

La banda lanzó “Hard Skool” en febrero de este año, sin embargo, los fans exigen los clásicos del ayer que precisamente son los que Axl parece ya no alcanzar, así que por ahora, las nuevas canciones deberán esperar.

En otras noticias, ¿ah no nos creen que Axl ya no canta? O.K, está bien, ustedes lo pidieron, pero que quede claro que el culpable no es este usuario de TikTok que filmó el video.