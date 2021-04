Un día como hoy, pero de hace 22 años, Metallica se presentó en territorio nacional como parte de The Garage Remains The Same Tour, la gira internacional del conjunto angelino con la que promocionaron su álbum de covers, Garage Inc; de 1998.

El recinto encargado de recibir a James Hetfield y compañía fue el Foro Sol de la Ciudad de México. No vinieron solos, pues el conjunto tejano de Pantera; junto a Dave Wyndorf y Monster Magnet, hicieron las funciones de actos abridores.

Sin embargo, debido a la poca experiencia con espectáculos de esa índole, los organizadores del concierto (OCESA) fallaron al colocar decenas de hileras de sillas en la explanada del Foro Sol, lo que derivó por supuesto en un auténtico zafarrancho.

Metallica en México: El caos de las sillas voladoras

En cuanto sonaron los primeros guitarrazos de Pantera, las sillas fueron arrancadas frenéticamente de sus respectivos lugares y comenzaron a volar por encima de las cabezas de los asistentes; desapareciendo así el intento de delimitación de áreas por parte de la organización. Incluso, hubo personas que saltaron desde la tercera o cuarta grada del lugar, con la firme intención de colocarse más cerca de su agrupación favorita.

Después de ese concierto de Metallica, los promotores de conciertos en México aprenderían la lección, de que este tipo de eventos resultan de alto riesgo si se realizan con sillas. Periodista musical Rogelio Matamoros.

Pasado el percance de las sillas, Metallica ofreció un concierto de 20 canciones (“Master of Puppets”, “The Memory Remains”, “The Four Horsemen”, etc), incluyendo 3 encores y algunos covers (Elio Morricone, Budgie, Misfits).

Hace más de dos décadas, el internet y la rapidez de la información con la que gozamos actualmente no existían; entonces, pocos son los registros fidedignos que existen en línea sobre aquella tarde del 30 de abril con Metallica.

Una de las pocas fuentes confiables y más visitadas es la de Metal Grave México; blog que ofrece una crónica en primera persona sobre lo sucedido el 30 de abril de 1999 en el Foro Sol, además de una serie de fotos (en baja resolución, naturalmente), que puedes revisar por aquí.