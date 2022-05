Para muchos fanáticos y músicos, Lars Ulrich es considerado como uno de los mejores bateristas modernos. Sin embargo, incluso para alguien como Ulrich, existen un par de colegas que bien podrían ponerse la corona de los mejores bateristas de la historia.

Fue durante su aparición en el programa de Howard Stern en Sirius XM, que el hombre de Metallica se quedó con dos personajes para elegir. Stern y su equipo ya habían discutido el tema previo a la participación de Ulrich en la emisión, y redujeron los contendientes a John Bonham (Led Zeppelin) y Neil Peart (Rush).

Sin embargo, cabe la pena destacar que el baterista de Metallica intervino en el debate sólo después de que uno de los radioescuchas llamara para decir que Lars Ulrich debería de resolver el conflicto. Para la mayoría de los programas de radio esto sería inalcanzable, pero no para Stern, quien tiene acceso a -casi- cualquier persona de la industria del entretenimiento.

Al día siguiente, Ulrich apareció por enlace de vídeo en el programa y dio la respuesta definitiva sobre el mejor batería de todos los tiempos.

“Es jodidamente difícil”– dijo. “Escucha, me han hecho esa pregunta una y otra vez durante 40 años”.

En primer lugar, elogió a Ian Paice, de Deep Purple, y a Phil Rudd, de AC/DC, quienes quedaron fuera de la contienda.

“La primera vez que conocí a Neil fue en 1984. Nuestro mánager Cliff [Burnstein] firmó con Rush, y yo tenía preguntas de batería sobre el equipo y esto y lo otro. Me dijo: ‘A Neil le encanta hablar con los bateristas más jóvenes’. Me instó: ‘Llama a Neil. Quiere saber de ti’. Y fue, como, ‘¡¿Eh?!'” “Yo tenía 20 años (…) y le llamé, y hablamos 30, 45 minutos por teléfono y nos pusimos a hablar de batería”. Vía Far Out Magazine.

Sin embargo, pese a la camaradería entre ambos músicos, eso no fue suficiente para desplazar al único e inigualable John Bonham del primer lugar de la lista. El batería de Metallica concluyó:

“Entre Neil y entre John -sin faltar al respeto- tendré que ir con John Bonham”.

De hecho, Ulrich no es el único que cree que nadie ha sido -ni será- más grande que el difunto baterista de Led Zeppelin. Otros que comparten su opinión son Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Mike Portnoy (Dream Theater), Brad Wilk (Rage Against The Machine) y el difunto baterista de Slipknot, Joey Jordison.