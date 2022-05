Bring Me The Horizon comenzó su festival de fin de semana en Malta ayer, 26 de mayo. El evento incluyó las actuaciones de Bullet For My Valentine, Beartooth, While She Sleeps, Motionless In White y Ice Nine Kills, entre otros. Sin embargo, antes de cualquiera de esas actuaciones, el público ya estaba armando un mosh pit… ¡pero en la alberca!

Los organizadores del festival, Facedown, publicaron un vídeo en su cuenta de TikTok en el que se ve a una cantidad nada despreciable de personas haciendo un círculo en la piscina al ritmo de “Can You Feel My Heart” de Bring Me The Horizon, aunque a cámara lenta. Porque, ya saben, no es fácil moverse rápido en el agua.

Mientras tanto, Bring Me The Horizon saldrá de gira por los Estados Unidos a finales de este año, con Knocked Loose, Grandson y Siiickbrain. Y es seguro asumir que no habrá ningún mosh pit en piscinas.

De la misma manera, Bring Me The Horizon está trabajando actualmente en la continuación de su EP del 2020, ‘Post Human: Survival Horror’, que el tecladista Jordan Fish dijo que estará más influenciado por “emo y screamo” en lugar de los “sonidos de metal y nü-metal” que se encuentran en ‘Survival Horror’.