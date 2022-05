Después de una larga, larga espera, los Yeah Yeah Yeahs finalmente han anunciado su primera canción en nueve años, “Spitting Off The Edge Of The World“, que estará disponible el próximo 1ro de junio. La noticia llega junto con el anuncio de que Karen O y la banda darán sus primeros conciertos en el Reino Unido desde 2013 el próximo mes.

Tras confirmar un par de fechas adicionales de su gira por Estados Unidos en Los Ángeles y Nueva York; el trío reveló que había firmado con la discográfica independiente Secretly Canadian, y comenzaron a adelantar la posibilidad de sacar nueva música. “¡Nueva música! ¡Nueva era! Y nuevo hogar”, escribieron. “¡Mucho que celebrar!”

A través de redes sociales, los YYY’s anunciaron entusiasmados el lanzamiento de “Spitting Off The Edge Of The World”, su primera canción en casi una década, que contará con la participación del cantante de indie pop Perfume Genius.

“Les presentamos con la cabeza inclinada y los puños en el aire ‘Spitting Off The Edge Of The World’ featuring Perfume Genius que sale el 1 de junio”- escribió la banda. Vía redes sociales.

El conjunto también aconsejó a los fans que estuvieran atentos al coche “HellYEAHRacer” de los Yeah Yeah Yeahs, que, según dijeron, estará “en las calles de Nueva York este fin de semana”. De momento, no se han ofrecido más detalles sobre el proyecto promocional.

La gira de los Yeah Yeah Yeahs por el Reino Unido comenzará en el 02 Apollo de Manchester el 5 de junio, tras lo cual la banda se dirigirá al sur para ofrecer dos conciertos en el 02 Academy Brixton de Londres los días 7 y 8 de junio.

Yeah Yeah Yeahs también participará en el Primavera Sound de este año, que se celebrará en Barcelona el mes que viene. Estas nuevas actuaciones llegan tras un prolongado parón, y la respuesta a su regreso ha sido completamente abrumadora.

El último material discográfico de los Yeah Yeah Yeahs, ‘Mosquito‘, salió en abril del 2013 a través de Interscope Records, y produjo los sencillos “Sacrilege” y “Despair”. Ya en febrero del 2020, Karen O dijo que se sentía “preparada para hacer algo de música” con YYYs tras el largo hiatus del grupo.