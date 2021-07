Con propósito del 30º aniversario del ‘Black Album’, Metallica ha decidido dar paso a una serie de curiosidades que formaron parte de la creación de este mismo. ¿Una de ellas? Esta mezcla cruda y sin edición de nada más y nada menos que ‘The Unforgiven’.

Tal y como el track lo menciona, la grabación data del 14 de mayo de 1991 y como muchos fans podrán notar, no existe una gran diferencia entre esta primera toma en el estudio y el trabajo final producido por Bob Rock en One On One Recording en la ciudad de Los Ángeles.

“The Unforgiven” es una de las varias piezas que Metallica ha liberado en crudo rumbo al lanzamiento de esta edición de celebración. Detrás de él viene un demo de “Enter Sandman” así como otro demo de “Sad But True” y uno más de “Holier Than Thou”.