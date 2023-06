Ha pasado más de una década desde que The White Stripes tiraron la toalla como banda, tras una impresionante trayectoria de seis discos de estudio y casi tres decenas de exitosos sencillos, todos con el sello combinado de Jack y Meg White, un sello que conquistó millones de oídos en todo el mundo.

La dinámica de The White Stripes era bien conocida entre fans clavados y casuales del dúo originario de Detroit, Michigan. Por un lado, Jack White era prácticamente el dueño del proceso de composición de The White Stripes; simple, ingenioso y, más que nada, pegajoso.

Pero otro lado, Meg White complementaba las composiciones de Jack con su atinados ritmos de batería, enérgicos, sencillos pero contundentes. La mente de Meg hacía click con la de Jack y ambos entendían perfectamente el propósito de The White Stripes como banda de una garage rock a la que todo el mundo podría aspirar.

Sin embargo, no todas las composiciones creadas por Jack White fueron del total agrado de Meg White. Una de estas canciones es “Girl, You Have No Faith In Medicine” (via Far Out), del mítico álbum Elephant y cuyas letras le causaban un enorme conflicto a Meg.

You have no faith in medicine

Acetaminophen

You see the medicine

Oh, girl

Is there a way to find a cure for this

Implanted in a pill

Just the name upon the bottle

Which determines if it will

Is the problem you’re allergic

To a well familiar name?

Do you have a problem with this one

If the results are the same?

Acetaminophen

You see the medicine

Como podemos ver, en dicha canción, Jack White suena a un tipo que busca oblicar a su pareja a casarse con él (o de menos a estar con él), y para lograrlo hipnotiza a su pareja con una píldora mágica (de nombre Acetaminophen). El mensaje era claro e incómodo para Meg. Hasta cierto punto, era perturbador. Y aunque el disco Elephant fue, de cierta manera, el disco más democrático (y exitoso) de The White Stripes, Meg no logró excluir esta canción del tracklist aún con su apología a la violencia de género.

El álbum Elephant de The White Stripes fue lanzado en abril de 2003 y ha vendido, al día de hoy, más de 4 millones de copias a nivel mundial. El disco incluye el sencillo “Seven Nation Army”, indiscutiblemente la canción más famosa de The White Stripes.