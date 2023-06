Por más que una banda o artista nuevo suene fresco e innovador, nadie en la industria de la música ha reinventado la rueda y todos tienen sus indiscutibles orígenes, es decir, su verdadera fuente de inspiración que los animó a crear música.

Tal es el caso de LCD Soundsystem, una de las agrupaciones de indie rock más importantes de las últimas dos décadas, que con James Murphy al frente, ha logrado impactar a más de una generación con sus ritmos contagiosos y sus letras grises sobre la vida, el olvido, la nostalgia y el hecho de crecer rápido en un mundo abrumador.

Un gran ejemplo del sello característico de LCD Soundsystem se encuentra en la emblemática canción “All My Friends”, uno de los sencillos más famosos de la banda oriunda de Brooklyn, Nueva York, que con sus casi 8 minutos de duración, James Murphy y compañía nos hablan de que nosotros y nuestros amigos ya no estamos jóvenes y que nuestros años de juventud quedaron atrás.

Sin embargo, James Murphy no se inspiró exactamente en el sentimiento de nostalgia para componer “All My Friends”. En realidad, este himno generacional tiene sus orígenes en Joy Division, y es que tal y como lo reveló en una entrevista con la revista Mojo (vía Far Out), James Murphy explicó:

No lo sé, es algo triste, la gente ya está vieja. Estaba deliberadamente tratando de obtener el sentimiento que tuve cuando escuché “Transmission” de Joy Division. La canción empieza muy suave y gentil y después se vuelve muy abrumadora, y para cuando [Ian Curtis] canta “Dance, dance, dance to the radio!” tu cabeza está explotando.

La canción “All My Friends” es la pista número dos del disco Sound of Silver, el segundo álbum de estudio de LCD Soundsystem, lanzado en marzo de 2007 y del cual también se desprendieron los sencillos “North American Scum”, “Someone Great” y “Time to Get Away”.