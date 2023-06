Tocar covers es la pasión de todo músico sin importar si es famoso o aficionado. Así como en el mundo de la música original, el inframundo de los covers está lleno de grandes momentos que incluso han logrado marcar importantes momentos para la música a nivel mundial.

¿Un par de ejemplos? De bote-pronto, tenemos por ahí el cover de Johnny Cash a Nine Inch Nails con “Hurt”, uno de los mejores covers de la historia. ¿Uno más? Nirvana interpretando a David Bowie con “The Man Who Sold the World”. Y la lista puede seguir, y seguir, y seguir.

Sin embargo, reconocer los tributos desde la posición del rock star es la mejor manera de cerrar el ciclo o el proceso de un cover interpretado por el fan. Es el último sello de calidad, la aprobación definitiva, la fantasía de todo aquel que tomó una canción famosa y la hizo suya por solo unos cuantos minutos.

Tal es el caso de The Cure, y es que hoy, Robert Smith ha elegido el mejor cover de su banda y se trata de la versión de “Just Like Heaven” de Dinosaur Jr., la legendaria banda de grunge (famosos también, sí), liderada por J Mascis (vía Indie Hoy).

Robert Smith nombra su cover favorito de The Cure

Originalmente, el cover de Dinosaur Jr. iba a formar parte de una compilación de covers de rock y punk rock. Dinosaur Jr. había elegido el clásico “Just Like Heaven” de The Cure y al terminar de grabarlo, la banda envió el resultado directamente a Robert Smith, quien respondió:

J Mascis me envió un casete y fue muy apasionante. Fue fantástico. Nunca había tenido una reacción tan visceral a un cover antes o después (vía Far Out)

La versión de Dinosaur Jr. de “Just Like Heaven” resultó tan buena y fue tan aceptada que J Mascis y compañía decidieron no incluirla en dicha compilación de versiones de punk.

La canción “Just Like Heaven” aparece en el disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, el séptimo álbum de The Cure el cual fue lanzado en mayo de 1987.