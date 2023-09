Ayer (25 de septiembre), Depeche Mode ofreció su tercera y última presentación en el Foro Sol, como parte del Memento Mori World Tour. El ahora conjunto británico pasó varios días en la capital mexicana y, entre concierto y concierto, se dieron la oportunidad de turistear en la CDMX. Martin Gore, por ejemplo, fue captado comprando vinilos, y te decimos cuáles se llevó.

Gore, quien es el alma de Depeche Mode, aprovechó para visitar La Roma Records, la distinguible tienda de vinilos que está sobre Álvaro Obregón en la colonia Roma. A través de redes sociales, la propia tienda reveló qué discos fueron los que compró el también productor y DJ de 62 años.

Cerramos el día con la visita de Martin Gore, que se llevó a su colección los discos:

Murcof + Wagner – Statea

Ritmo Especial – V/A Cómeme #laromarecords #cdmx #DepecheMode pic.twitter.com/V2KNCebZEh — La Roma Records (@LaRomaRecords) September 24, 2023

El primero es ‘Statea’, del productor electrónico tijuanense Fernando Corona, mejor conocido como Murcof. Fue durante un tiempo miembro de Nortec Collective bajo el nombre del proyecto Terrestre. En ‘Statea’ colabora con la pianista clásica francesa Vanessa Wagner.

La segunda compra fue la recopilación ‘Ritmo Especial’ de Cómeme, que compila a varios artistas incluidos Daniel Maloso, Matias Aguayo, Christian S y Rebolleto ft. Raquel Woff. Puedes escucharlo completo en Bandcamp por aquí.

Al igual que Martin Gore, al vocalista Dave Gahan también se le vio paseando por la ciudad, en la colonia Condesa. Según el testimonio de varios fans en redes sociales, ambos músicos se mostraron accesibles y desenfadados, tomándose fotos y firmando autógrafos a quien se los pidiera.

Mientras tanto, Depeche Mode visitó por quinta ocasión nuestro país, en el marco del Memento Mori World Tour, que promociona su más reciente álbum. Es el 15º en su discografía y el primero sin su tercer miembro fundador, Andy Fletcher, quien falleció en 2022.

Durante las tres jornadas que ofrecieron en el Foro Sol tocaron exactamente el mismo set de 23 canciones, que incluyó temas nuevos además de clásicos como “Precious”, Just Can’t Get Enough”; y “Never Let Me Down Again”. Por aquí puedes revisar su setlist completo.