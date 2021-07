El pasado 23 de junio, Mark Hoppus tomó por sorpresa al mundo entero al revelar que padecía cáncer.

Haciéndolo oficial, el bajista de Blink-182 declaró “tengo cáncer, eso apesta y estoy asustado”; al tiempo que confirmó que ya llevaba tres meses sometiéndose a quimioterapias para combatir el cáncer que en ese momento decidió no especificar.

Sin embargo, recientemente el artista de 49 años ofreció una sesión de preguntas y respuestas con los fans chilenos de Blink-182 en Twitch, y finalmente se sinceró sobre la enfermedad específica que le aqueja, así como el panorama médico que los especialistas vislumbran para él.

Así que, estoy en la etapa IV-A… El cáncer no está relacionado con los huesos, sino con la sangre. Mi sangre está tratando de matarme .

No sé cómo determinan exactamente las cuatro partes, pero ha entrado en suficientes partes de mi cuerpo como para estar en el estado IV, que creo que es el más alto al que se puede llegar.

Hoppus ha pasado las últimas semanas sometiéndose a quimioterapias intensivas. Al respecto del agresivo tratamiento, dijo:

En la primera quimio, me sentí como si fuera un zombi que se cayó en una valla eléctrica y recibió una descarga. En la segunda ronda de quimio, me sentí muy débil y cansado. Realmente, era como la peor gripe de la historia. En la tercera ronda de quimioterapia, empecé a tener arcadas. Náuseas y todo eso.

Sobre el Linfoma difuso de células B grandes (DLBCL, por sus siglas en inglés), la Asociación Americana de Cáncer dice:

El DLBCL suele ser un linfoma de rápido crecimiento (agresivo), pero a menudo responde bien al tratamiento. En general, aproximadamente 3 de 4 personas no presentarán ningún signo de la enfermedad después del tratamiento inicial, y muchas personas con este linfoma se curan.

Más adelante, Mark compartió los posibles escenarios clínicos que se tienen previstos, dependiendo de la efectividad del tratamiento en su cuerpo:

La prueba de mañana es para saber si mi quimioterapia está funcionando. Si es así, vuelvo para al menos tres rondas más. En el mejor de los casos, voy mañana y me dicen: ‘Enhorabuena, tu quimioterapia ha funcionado y has terminado y no tendrás que volver a pensar en este cáncer durante el resto de tu vida’.

Vía Twitch.