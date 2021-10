Recién se acaba de cumplir el cuarto aniversario del show más reciente de Linkin Park -en el que la banda invitó a colegas de la música para rendir homenaje a Chester Bennington en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 27 de octubre de 2017. Durante una charla con Stryker en su podcast Tuna on Toast; Mike Shinoda habló sobre la idea de hacer una gira con la banda en la actualidad, revelando que no va a suceder pronto.

El co-vocalista y el anfitrión estaban discutiendo la reciente decisión de ABBA de hacer una gira con hologramas, cuando Shinoda rechazó rotundamente la idea de que Linkin Park hiciera alguna vez una gira con hologramas. “Negativo al millón por ciento”, declaró Shinoda, añadiendo:

Odio la idea de hacer un holograma de Linkin Park. Es horrible. Vía Tuna on Toast.

Aunque Shinoda explicó que entiende que ABBA se lo plantee, ya que los miembros de la banda están envejeciendo y quieren ofrecer a sus fans una experiencia más cercana a la que tenían en sus mejores tiempos; eso no encaja necesariamente con el estado actual de Linkin Park.

Para mí, estoy como, ok físicamente todavía podría hacer una gira. Esa parte es buena. Espero que eso no cambie pronto. Pero ahora no es el momento [para el regreso de la banda]. No tenemos el foco en ello. No tenemos los cálculos resueltos. Y no me refiero a las matemáticas financieras, sino a las emocionales y creativas 😪 . Vía Tuna on Toast.

En cuanto a la vuelta de la banda completa a las giras, Shinoda explicó:

Nuestro listón para lo que sería aceptable es alto. Como siempre. Para nuestra banda, cualquier cosa que hagamos, tiene que ser, tiene que superar un cierto listón. Así que no hay, nada ha superado el listón. Vía Tuna on Toast.

Linkin Park estaba apoyando su álbum ‘One More Light’ en 2017 cuando su vocalista Chester Bennington murió por suicidio. Tras su muerte, la banda se reunió en el escenario el 27 de octubre de 2017 para un emotivo concierto de estrellas en el que participaron Gavin Rossdale de Bush; Alanis Morissette; Oli Sykes de Bring Me the Horizon; Machine Gun Kelly; Jonathan Davis de Korn; miembros de Blink-182; No Doubt; System of a Down; Sum 41 y Avenged Sevenfold, entre otros.

Mientras que la banda ha estado en pausa desde aquel espectáculo, Shinoda ha seguido publicando y haciendo giras en apoyo de su música en solitario. Y aunque no han salido de gira ni han trabajado en un nuevo álbum desde la muerte de Bennington, la banda volvió al ojo público en 2020 con una variedad de promociones para el 20º aniversario de su álbum ‘Hybrid Theory’.