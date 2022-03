No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y el pasado fin de semana se llevó a acabo el festival Vive Latino 2022, tras dos años de ausencia debido a la pandemia del Coronavirus. La jornada del sábado contó con varios actos interesantes pero, sin lugar a dudas; quien generó mayor expectativa entre el público fue Limp Bizkit, que vino a la capital mexicana para deleitar a sus fanáticos -que ya sobrepasan los 30 años de edad- con un explosivo show en directo.

El vato treintañero que fue al vive latino a ver a Limp Bizkit y se sentía bien chavo en el “slam” pic.twitter.com/6kMnvwo0Z5 — Alex Ramírez (@Hurakan2901) March 20, 2022

Después de una década de inactividad creativa, Limp Bizkit regresó a finales del 2021 con ‘Still Sucks’, sexto esfuerzo discográfico en su trayectoria musical. Como parte de los esfuerzos promocionales del material Fred Durst, vocalista del conjunto, adoptó un concepto de “papa cool” con el cual ha estado presentándose desde entonces, y Vive Latino no fue la excepción.

No es el doctor Chapatin, es Fred Durst de Limp Bizkit en el Vive Latino 2022 😅 pic.twitter.com/vFNBGq4KMv — Xiono Bisque Doll 🥵❤️‍🔥 (@Xion_Sempai) March 20, 2022

Ante 80 mil espectadores, según cifras oficiales del festival; Limp Bizkit arrancó su presentación con “Out of Style”, corte de apertura de ‘Still Sucks’. “Dirty Rotten Bizkit”, “Turn It On Bitch” y “Dad Vibes” fueron los únicos temas promocionales elegidos, y después dio inicio una ecléctica -por decir lo menos- selección musical, que incluyó clásicos de Limp como “Break Stuff”, “My Generation”y “Nookie”, interpolados con canciones como “La Chona”, “Chúntaros Style” y hasta el “El Mariachi Loco”.

Un show frenético, agitado y un tanto confuso fue el que ofreció Limp Bizkit como parte del festival Vive Latino 2022, y ya lo puedes ver a continuación y en HD completamente gratis.