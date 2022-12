Si por algo es famoso Liam Gallagher, además de su trayectoria en Oasis; es por su constante necesidad de ventilar a los cuatro vientos todo lo que pasa por su cabeza. En esta ocasión, el vocalista se fue a lo grande nombrando al ÚNICO cantante que, según él, está a su altura cuando se trata de espectáculos en vivo.

Desafortunadamente, nunca podremos ver un enfrentamiento cara a cara pues el rival en cuestión falleció hace más de 30 años. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Freddie Mercury. Sí, el líder de Queen.

Recientemente, Liam Gallagher regresó al Knebworth Park en Inglaterra para ofrecer dos conciertos como solista, 26 años después de la épica jornada doble que concedió con Oasis en ese mismo lugar, pero en el verano de 1996.

Por supuesto, todo fue puntualmente documentado (tal y como los conciertos de Oasis) y, en una parte de la película, Liam insiste en que sólo Freddie Mercury podría haber conseguido la misma hazaña que él.

“Mick Jagger no sería capaz de hacerlo por sí solo”, dijo. “Bono no podría hacerlo solo. Robert Plant no sería capaz de hacerlo por sí solo. Quizá Freddie Mercury podría, pero no está aquí, ¿verdad?“.

Vía NME.