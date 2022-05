Algunos de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de Metallica tienen que ver con las audiciones de bajistas que la banda realizó para sustituir a Jason Newsted a principios de los dos mil.

Un proceso ampliamente documentado en la película ‘Some Kind of Monster’, las audiciones vieron a los gigantes del metal interactuar con una multitud diversa de músicos con talento, incluyendo a Twiggy Ramirez de Marilyn Manson; Eric Avery de Jane’s Addiction y, por supuesto, el propio Les Claypool de Primus.

En realidad, no era la primera vez que el líder de Primus se presentaba para el papel, ya que también fue considerado para sustituir a Cliff Burton tras su trágico fallecimiento en 1986.

Aunque Primus se tomó un breve descanso a principios de siglo tras el lanzamiento de ‘Antipop’ de 1999, Les Claypool decidió volver a probar suerte como nuevo bajista de la mayor banda de metal de todos los tiempos.

El músico conocía al guitarrista Kirk Hammett desde la escuela, y es seguro que nadie dudaba de sus habilidades con el instrumento, así que ¿por qué no intentarlo? Sin embargo, el aspecto y la actitud extravagantes de Les no acabaron de encajar en Metallica, dejando al bajista a un pequeño paso del superestrellato.

En una reciente entrevista con Goldmine, el líder de Primus rememoró el proceso de audición y por qué Metallica acabó rechazándole en dos ocasiones distintas:

“Hay una razón por la que no me eligieron. No encajaba y ellos lo vieron. Yo tenía mi propio estilo y fue una decisión acertada por su parte. E incluso cuando volvió a surgir [tras la marcha de Jason Newsted], sabían que yo no era el tipo adecuado para ello y consiguieron a la persona perfecta”.

“Robert [Trujillo] es uno de los seres humanos más agradables que he conocido en la industria musical, y es un bajista monstruoso”.

Vía Goldmine.