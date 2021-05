Recientemente les platicamos que Les Claypool, el virtuoso bajista de Primus e íntimo amigo de Kirk Hammett; fue uno de los músicos que audicionó para reemplazar a Cliff Burton de Metallica, tras el trágico accidente vehicular que le quitó la vida en 1986.

Sin embargo, y a pesar de su innegable talento, Claypool no quedó en Metallica. Según James Hetfield fue porque era demasiado bueno; pero según Les, porque era “un bicho raro”. Ahora, en una reciente platica con Kerrang, el bajista volvió a tocar el tema y clarificó algunos puntos al respecto.

Claypool conocía al guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, desde el colegio, lo que le facilitó conseguir la audición durante los primeros días de Primus.

Para ser honesto, no estaba realmente metido en el metal en ese momento. Solo sabía que era la banda de mi amigo Kirk y que les iba muy bien. No fue hasta la audición que me hice una idea de lo que realmente estaba pasando.

La audición fue un poco pesada, y hasta que no llegué allí no me di cuenta de que era algo importante. Después fantaseé con dejar mi trabajo de carpintero y hacer una gira por Japón con ellos, pero no conseguí el puesto.

Les Claypool vía Kerrang.