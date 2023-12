Dwayne Johnson regresará a sus raíces en la lucha libre con un papel en The Smashing Machine de Benny Safdie.

Johnson interpretará a la leyenda de las artes marciales mixtas, Mark Kerr, en la próxima película biográfica de realizada por el famosísimo estudio, A24.

Deadline informa que Johnson interpretará a Kerr en la próxima película, en la que tanto el actor como Safdie, han estado trabajando desde que la productora de La Roca, Seven Bucks Productions, adquirió los derechos en 2019.

La película será una adaptación del aclamado documental de 2002 The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, que fue dirigido por John Hyams (Universal Soldier: Day of Reckoning & Sick), y narra los triunfos y tragedias de Kerr en la infame vida de los días del salvaje oeste del Ultimate Fighting Championship (UFC), o sea, cuando las peleas no eran tan populares y básicamente se valía todo.

Será una especie de reunión para Safdie y A24; el distribuidor lanzó Uncut Gems de 2019, que fue escrita y dirigida por Safdie y su hermano, Josh Safdie. Fue uno de los éxitos característicos de A24; además de los elogios de la crítica para la película y su estrella Adam Sandler, recaudó $50 millones de dólares con un presupuesto de $19 millones de dólares.

¡Estén atentos para más noticias de esta gran película por nacer!