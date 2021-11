Por si no lo sabían, Vin Diesel & Dwayne Johnson comenzaron a tener tantos roces en la última película de ‘Fast & Furious‘ que toda la producción llegó a la conclusión en que si no tenían escenas juntos, lo mejor era no tenerlos al mismo tiempo en el set.

Cuando terminó el rodaje, se presumía que ambos harían las paces una vez estrenada la película, sin embargo, esto no pudo estar más lejano a la realidad y no sólo Dwayne Johnson sacó un spinoff de su personaje dentro de la saga junto a Jason Statham, sino que además, dijo tener planes para ese duo ya que quería “dejar el drama y simplemente enfocarse en desarrollar a ese personaje sin la participación de nadie más“.

Vin Diesel resintió esto y obviamente se alejó del proyecto omitiendo cualquier tipo de opinión o comentario. Incluso en entrevistas, dejaba de hablar si se le preguntaba algo relacionado a Dwayne ya que no quería ni tocar el tema hasta ahora.

Tal y como Hypebeast reporta, recientemente en una publicación en Instagram, el actor invitó a The Rock a no abandonar su papel como Hobbs en la última película de la saga.

Incluso, le mencionó que este era su destino y que todos lo estaban esperando para regresar.

¿Una disculpa? Pues no, más bien suena a un reto, a un “ven a terminar lo que empezaste” bastante retador que seguramente The Rock no necesariamente quiera atender.

¡Pero ya veremos!