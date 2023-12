Todos los músicos quieren un “hit“, pero no de un celular o un Dr. Simi.

Pero hay un tipo diferente de “hit” que está afectando a los conciertos y, literalmente, a los artistas.

Harry Styles y por ejemplo, Drake, son las últimas celebridades de alto perfil en ser golpeadas por objetos durante los conciertos, como reporta TNT.

Ambos incidentes ocurrieron casi un mes después de que la estrella del pop Bebe Rexha fuera golpeada por un teléfono celular en la cara durante un espectáculo en Nueva York, lo que la obligó a detener la música. La huelga dejó al cantante con un ojo morado y necesitando puntos de sutura.

Es una tendencia alarmante que pone en peligro a los artistas escénicos.

El mes pasado, otro fan capturó el momento en que la artista country Kelsea Ballerini también fue golpeada en la cara por un objeto. Ella también detuvo su presentación antes de regresar con un mensaje a los fans.

“No tires cosas, ¿sabes? Siempre quiero mis shows, cada show para cada artista, pero yo tengo el control de este y solo quiero que sea un lugar seguro para todos”, dijo Ballerini.

Entonces, ¿Qué hay detrás de la conducta rebelde del concierto? David Thomas es profesor de estudios forenses en la Florida Gulf Coast University.

Dice que las redes sociales han allanado el camino para las personas que buscan sus 30 segundos de fama. Lo que a su vez genera “imitadores”.

“Las redes sociales impulsan todo lo que sucede hoy”, dijo Thomas. “Realmente no creo que aquellos que cometen estas ofensas realmente entiendan que podrían causar lesiones. Simplemente lo ven como es; todos lo están haciendo. Así que lo voy a hacer”.

Thomas dice que es casi imposible para los promotores de conciertos y el personal del lugar controlar a los lanzadores de objetos porque las grandes multitudes dan a los asistentes más anonimato para actuar según sus impulsos.

¿Entonces, cómo ofrecer una solución a esto?

“Sabes, no es como si estuvieras buscando armas en la gente, ya sabes, estás tratando de quitarles cuchillos y pistolas; eso es más fácil. Pero esto, no, simplemente no hay manera porque es una herramienta muy común”.

“Un teléfono, todo el mundo tiene uno”, afirmó Thomas.

Sin embargo, el comportamiento rebelde no se ha limitado al lanzamiento de objetos sino también a subir al escenario.

Un hombre subió al escenario y abofeteó a la cantante Ava Max durante un espectáculo en Los Ángeles en junio. Ese hombre fue inmediatamente llevado por seguridad.

La alarmante tendencia de arrojar objetos al escenario no es sólo un problema estadounidense.

Una fan hablaba muy en serio acerca de arrojar las cenizas de su madre a la cantante Pink durante un espectáculo en Londres en junio.

En Suecia, un fan le arrojó un juguete para adultos a Lil Nas X a principios de este mes. En uno de los shows de residencia de Adele en Las Vegas, hace unos meses, advirtió a su audiencia que se comportaran y no intentaran hacer “nada gracioso” en sus shows.

“Te reto, te desafío a que me arrojes algo”, dijo. “¡Deja de tirarle cosas al artista!”

Al final, son los propios fans quienes tienen el poder de dar forma a la atmósfera cultural de los conciertos, ya que son ellos quienes han estado estableciendo las normas durante décadas.

¡Es momento de parar!