Kurt Cobain, el líder de Nirvana, fue un hombre que no se andaba con rodeos. Era bastante contundente a la hora de expresar sus preferencias, y particularmente efusivo con aquello que le gustaba. En diferentes oportunidades mencionó a The Wipers, The Vaselines y Daniel Johnston como algunos de sus artistas favoritos, sin embargo, hubo una banda por la que sentía tanto respeto, que la llamó la mejor del mundo.

La revelación de Cobain se produjo en 1991 en el marco del Reading Festival. Ahí, Spaceshower TV (vía Far Out) le pidió al trio que adelantaran algunos detalles sobre su próxima gira por Japón. Tras una broma simplona del bajista Krist Novoselic sobre su auto marca Toyota, mencionó de manera espontánea: Shonen Knife.

Al escuchar aquel nombre, Kurt Cobain se introdujo rápidamente en la conversación para puntualizar que Shonen Knife era la mejor banda del mundo, y que si alguien tenía la oportunidad de viajar a Japón y verlas tocar, definitivamente no podían perdérselas.

“¿Has oído hablar de Shonen Knife? ¡Son maravillosas! Pronto oirás hablar de ellas … ¡cuidado con Shonen Knife!”, puntualizó el líder de Nirvana.

Shonen Knife es un trío femenino japonés de pop-punk formado en Osaka en 1981. Influenciadas por los grupos de chicas de la década de 1960, las bandas de pop, los Beach Boys y los primeros grupos de punk rock como los Ramones, Shonen Knife crea canciones sencillas con letras simples pero poco convencionales, cantado tanto en japonés como en inglés.

Esa no fue la única vez que Kurt Cobain elogió al trío punk; incluyó su álbum debut de 1983, ‘Burning Farm’, en su lista de sus 50 álbumes favoritos de todos los tiempos.