¿Te imaginas como sonaría el clásico de los Arctic Monkeys, “Do I Wanna Know?”, al más puro estilo de la cumbia norteña? Pues ya es una realidad y no, no se trata de un cover generado a partir de Inteligencia Artificial. Es una reversión hecha por una persona de carne y hueso, quien arregló el tema del 2013 a punta de acordeón y percusiones.

En TikTok, el usuario @EzBand complace a sus más de 300 mil seguidores con los covers que le piden en la sección de comentarios. Recientemente, publicó su propia versión de “Do I Wanna Know”, corte original del 2013 que se desprende de ‘AM’, quinto disco de Arctic Monkeys. A la instrumentación tradicional le agregó el sonido del acordeón, guitarra acústica y percusiones, un combo que definitivamente hace parecer que Alex Turner escribió la canción durante una estadía imaginaria en el norte de México.

Como ya es costumbre, los usuarios quedaron muy satisfechos con el resultado final, y algunos piden incluso que el cover se haga disponible en Spotify.

“Mi dos personalidades en una canción”; “No sabía que necesitaba esta cumbia en mi vida”; “Mi lado aesthetic y de rancho conviviendo juntos”; “Las cumbias que vamos a bailar la Gen Z” y “Hoy se restauró mi fe en la humanidad”– son algunos de los comentarios que de pueden leer en la publicación original.

En el canal de EZ Band, los rockeros de corazón seguro encontrarán alguna reversión norteña de sus canciones y grupos favoritos. “Welcome to the Black Parade” de My Chemical Romance, “Last Nite” de The Strokes, “Dreams” de Fleetwood Mac; “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran, “Barbie Girl” de Aqua y “Change” de Deftones son algunas de las interpretaciones ya disponibles.