La música y el cine son dos artes aparentemente distintos pero que, a lo largo de los años, han colaborado entre sí formando alianzas necesarias. Muchos cineastas se nutren de la creatividad de los músicos y viceversa, por lo que las referencias cruzadas son comunes en ambos campos.

Alex Turner, líder y principal compositor de los Arctic Monkeys, es un músico chapado a la antigua que constantemente está citando alusiones, tanto musicales como cinéfilas, de corte vintage y más bien encaminadas hacia lo alternativo y lo underground.

Es así que con un poco de curiosidad de por medio, los fans del conjunto de Sheffield han descubierto 7 referencias del cine de arte que se han colado en las letras de Alex Turner. Las compartimos a continuación.

“Old Yellow Bricks” – ‘El Mago de Oz’ (Director, Victor Fleming)

Uno de los cortes favoritos de ‘Favourite Worst Nightmare’ (2007) es “Old Yellow Bricks“. Contiene una discreta pero concreta referencia al clásico del cine de oro, ‘El Mago de Oz’ (1939), cuando menciona a la protagonista, “Dorothy Gale”, en la última estrofa de la canción.

“Black Treacle” – ‘Butch Cassidy y Sundance Kid’ (Director, George Roy Hill)

De este western de 1969, Turner toma la referencia de “Sundance Kid”, un hombre que, en la película de George Roy Hill, interpreta a un pistolero y ladrón de Wyoming.

“Arabella”- ‘Barbarella: Queen Of Galaxy’ (Director, Roger Vadim)

Tanto la música como la letra de este tema del muy exitoso ‘AM’ del 2013 toman inspiración de ‘Barbarella: Queen Of Galaxy’, un filme de ciencia ficción de finales de los sesenta que cuenta la historia de “Barbarella”, una astronauta del futuro enviada a encontrar y detener a un malvado científico cuyo invento podría significar la destrucción de la galaxia.

“Knee Socks” – ‘Mean Streets’ (Director, Martin Scorsese)

Martin Scorsese es una de las inspiraciones más grandes para cineastas y músicos por igual, y Alex Turner no es la excepción. En “Knee Socks” hace alusión a ‘Mean Streets’ (1973), una de las películas de crímen y mafia más reconocidas de la industria.

“Star Treatment” – ‘Blade Runner’ (Director, Ridley Scott)

Ya más recientemente, en el controversial ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ (2018), Alex Turner continúa insertando referencias cinematográficas en sus letras. En esta ocasión, pregunta desconcertado que cómo es posible que alguien no haya visto ‘Blade Runner’, la icónica película scifi de 1982 dirigida por Ridley Scott.

“Batphone” – The Vengeance Trilogy (Director, Park Chan-wook)

La Trilogía de la Venganza es una trilogía cinematográfica surcoreana temática dirigida por Park Chan-wook. Cada película aborda los temas de la venganza, la ética, la violencia y la salvación. Turner la menciona en “Batphone’, de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’.

“505”- ‘The Good, the Bad and the Ugly’ (Director, Sergio Leone)

“505” es uno de los sencillos más exitosos no solo del ‘Favourite Worst Nightmare’, si no de toda la carrera de los Arctic Monkeys. En esta ocasión, sin embargo, la referencia no está en la letra sino en la música, pues utiliza un sample que se escuchó en ‘The Good, the Bad and the Ugly’ (1969), el icónico spaghetti western de Sergio Leone protagonizado por Clint Eastwood.