Para nadie es un secreto que Portishead fueron pioneros de todo un género. Fusionando ritmos y samples lentos inspirados en el hip-hop con una electrónica aérea y cinematográfica, el trío popularizó el trip hop con su álbum debut ‘Dummy‘ de 1994.

Sin embargo, el conjunto de Bristol nunca dejó de experimentar con el género, recurriendo a una amplia gana de samples e influencias. En una entrevista concedida a The Quietus, Portishead reveló 13 de sus álbumes favoritos, considerando desde el hip hop de la costa este hasta el grunge de los noventa.

Por su parte, el baterista, DJ y productor Geoff Barrow contribuyó con tres discos a la lista, que consideran géneros como el hip hop, grunge y rock experimental.

La primera opción para Barrow fue el debut de Wu-Tang Clan, ‘Enter The Wu-Tang (36 Chambers)’. Lo describió como “todo lo que quiero como fan del hip-hop”. Especificó a continuación su adoración por la ética punk de la producción del disco: “La aspereza de este disco y la energía pura de todo el asunto sigue siendo fresca e imparable ahora”.

Barrow también nombró el icónico disco grunge ‘Nevermind’ de Nirvana. Recordó haber estado en un “aburrido grupo de hair metal” cuando era más joven, pero de alguna manera se perdió a Nirvana en aquel momento: “Estábamos muy atrasados en términos de rock y ojalá hubiera escuchado esto o música parecida cuando era más joven. Así que éste es mi álbum de fantasía rockera adolescente…”.

Pero el grupo favorito de Barrow es el grupo experimental alemán Can, al que califica como la banda más “inspiradora de la historia”. Tras escuchar por primera vez su disco ‘Ege Bamyasi’ en los años 90, Barrow pensó que eran el “mejor grupo nuevo” antes de descubrir que el disco era de dos décadas antes, publicado en 1972. Confesó admirar especialmente la experimentación melódica, sonora y rítmica en el disco.

A la lista publicada en The Quietus también se añadieron las selecciones del resto de los integrantes de Portishead incluyendo ‘A Love Supreme’ de John Coltrane; ‘Harvest’ de Neil Young; ‘Axis Bold As Love‘ de Jimi Hendrix; ‘It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back’ de Public Enemy y ‘L’Histoire De Melody Nelson’ de Serge Gainsbourg , por mencionar algunos.

No es de extrañar que la selección de Portishead exhiba conocimientos e intereses musicales tan amplios, desde el jazz de los sesenta hasta el hip hop de los noventa. Como pioneros de un género que combinaba la electrónica con el hip-hop, su propia discografía actúa como un collage sónico de influencias.