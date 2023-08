Roger Waters es uno de los músicos más virtuosos de los últimos tiempos y, al mismo tiempo, uno de los más incisivos también. El ex miembro de Pink Floyd nunca se ha mostrado tímido a la hora de expresarse sobre actos y colegas, especialmente cuando no son de su agrado.

Recientemente, el músico de 79 años de edad habló sobre la música moderna asegurando que, “aunque no escucha mucho de ella”, le parece que la mayor parte de aquellos que se autodenominan artistas son “completamente narcisistas y totalmente orientados al consumo”.

Pero las críticas de Waters no solo se limitan al panorama actual, pues también tiene algunas cosas que decir sobre sus contemporáneos:

“Estoy monumentalmente sorprendido de lo jodidamente asustados que están mis colegas músicos de sacar la cabeza. No hay muchos actos de rock ‘n’ roll que escucharía o me interesarían”. Vía Far Out.

En el infierno personal de Roger Waters existen 7 actos que rechaza por completo. Repasémoslos a continuación.

The Sex Pistols

“Los Sex Pistols sólo querían hacer ruido”– declaró Waters a la revista Rolling Stone en 2002. “Era claramente artificial. Los dirigía un tipo que tenía una tienda de ropa ridícula”.

A continuación, limitó insensiblemente su legado al impacto inmortalizador de una muerte juvenil. “Y entonces uno de ellos murió, así que tienes esa cosa icónica que perdura. Si alguien muere, eso siempre es bueno. Excepto para él, obviamente, y su madre y su padre, y Nancy [su novia]; pero para todos los demás, fue brillante”, afirmó.

U2

Una vez más, la aversión de Waters hacia U2 proviene de una disputa pública con la banda. Waters parece recordar que Bono y compañía despreciaron su proyecto favorito, ‘The Wall’, y eso no le gustó nada.

“Recuerdo que cuando hicimos ‘The Wall’, Bono nos criticó”, dijo a Rolling Stone. “U2 es un grupo muy joven, y decían [con fingido acento irlandés]: ‘Oh, no soportamos todas esas tonterías teatrales que hace Pink Floyd. Nosotros sólo tocamos nuestra música y las canciones se tocan solas y bla, bla, bla”.

Prosiguió a asegurar: “todo lo que hicieron durante el resto de su p*ta carrera fue copiar lo que yo hacía y sigo haciendo“.

The Weeknd y Drake

“No tengo ni idea de qué o quién es The Weeknd”, declaró Waters a Vanity Fair, a pesar de haber revelado -sin que nadie se lo pidiera- que recientemente le habían cancelado un concierto.

“La gente me ha dicho que es un gran artista”, añadió. Sin embargo, afirmó que nunca será tan grande como él. “Con el debido respeto a The Weeknd o Drake o cualquiera de ellos“, dijo, “soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será nunca, por muchos miles de millones de streams que tengan”.

AC/DC y Van Halen

Hablando hace no mucho en el programa de Joe Rogan, el músico expresó en la extensa charla de tres horas: “No me interesa la mayoría de la música popular”.”No me interesa el rock ‘n’ roll ruidoso, aunque hay gente a la que le encanta, pero no me interesan AC/DC ni Eddie Van Halen ni nada de eso”.

Y continuó: “Es que, ¿quién? No digo ‘¿Quién?’ porque obviamente conozco el nombre. Y estoy seguro de que Eddie era un gran, brillante y maravilloso guitarrista. Pero simplemente no me interesa”.

Pink Floyd

Por supuesto, en la lista no podían faltar sus archienemigos y rivales en Pink Floyd, la banda que alguna vez liderara y que lo catapultó al estrellato como uno de los cantautores más destacados de nuestra era.

Tras abandonar al conjunto en 1985 arrancó una intensa batalla (dentro y fuera de los tribunales), pues Waters quería que los otros miembros del conjunto no siguieran tocando bajo el nombre de Pink Floyd por temor a que “arruinaran su legado”.

Waters citó más tarde su disgusto por haber sido aparentemente vetado de la página web de Pink Floyd. “Creo que piensa que porque dejé la banda en 1985 es el dueño de Pink Floyd, que él es Pink Floyd y yo soy irrelevante y que debería mantener la boca cerrada”, refiriéndose por supuesto a David Gilmour.

En última instancia, calificaría a sus antiguos compañeros de banda de “tóxicos” e incluso diría que no disfrutó de su tiempo con ellos antes de la separación, conjeturando: “Eran muy mocosos e insolentes porque se sentían muy insignificantes, creo”.