Cuando Metallica le hizo frente a Napster, su guerra nunca fue personal hacia la marca o el programador (Shawn Fanning), sino que en realidad, desde aquel famosísimo juicio que llevaron a la corte en el año 2000, lo que la banda vio fue la caída del valor de la música en el mercado, y el gigantesco daño que el internet y la facilidad de compartir información le provocaría a la industria.

Hoy, tal y como Metal Sucks reporta, Kirk Hammett ha regresado para decirles a todos ustedes; productores, compositores, músicos, A&Rs, disqueros, gente de publishing y sobre todo de distribución: “Se los advertimos”.

Hoy en día la música es como si le hubieran quitado tres ceros a la moneda (¿les recuerda algo?). Antes, los músicos ganaban de cada disco físico que se vendía; esa venta, que asumamos un 100% de su valor total, se repartía entre tienda, distribuidor, disquera y la banda, teniendo así la banda entre un 50% y un 40% del valor total de cada pieza vendida. A eso, restémosle el pequeño porcentaje que se llevaban abogados y managements, quedando así, por muy poco, entre 30% y 15% (imaginando algo muy ideal).

Antes, entonces, el músico se llevaba hasta un 15% por muy malo que fuera el trato de cada single que vendiera, sin embargo hoy, gracias a las plataformas de streaming, estamos hablando que el músico ahora gana un $0.00091 de cada reproducción, significando que hoy en día se necesitan 250 mínimo para hacer $1 dólar de una canción.

250 personas o 250 reproducciones toma hacer $1 dólar hoy en día. ¿Y saben qué? Kirk Hamett & Lars Ulrich lo dijeron hace 22 años en el U.S. District Court for the Northern District del estado de California cuando se enfrentaron al P2P de Napster y la ilegalidad que promovía en la música.

En abril de este año, Hammett lanzó su álbum solista titulado ‘Portals‘, mismo que explora un aspecto sonora mucho más experimental y progresivo de su identidad como músico, razón por la que Classic Rock decidió hacerle una “amable entrevista”.

Oh, pero vaya sorpresa que se llevaron cuando mencionaron el tema de Spotify y descubrieron que, dentro de toda esa cara de amabilidad, se esconde un Kirk que, por muy respetuoso que sea, aún tiene un vaso grande de “Se los dije”, que toda la industria musical se tiene que beber hoy en día.

El álbum, irónicamente, ya se encuentra en todas las plataformas de streaming. Escuchen por acá uno de los sencillos más aclamados de este EP.

En otras noticias, puede que Kirk Hammett ahora sea muy bocón al respecto, pero hace 22 años, fue Lars Ulrich quien se dio el tiro casi solito mientras que los demás se escondían de las cámaras.