Sin lugar a dudas, uno de los festivales que más causa revuelo entre la audiencia es el Corona Capital, pues resulta la oportunidad perfecta para que los fanáticos de la música disfruten de un buen número de actos internacionales, algo que no se puede ver todos los días.

Y aunque a estás alturas (abril 2022) aún tenemos muchos meses por delante para obtener información fidedigna sobre el festival Corona Capital 2022 (de hecho su homólogo tapatío, el CC Guadalajara, se llevará a cabo en unas semanas), eso no ha evitado que la comunidad digital empiece a esparcir algunos emocionantes rumores al respecto. A continuación te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

Fechas oficiales del festival Corona Capital 2022

Como todo lo relacionado al festival Corona Capital 2022, aún nada es oficial pero, es muy probable que las fechas del evento sean las del sábado 19 y domingo 20 de noviembre, pues así coincidirían con el puente que celebra un aniversario más de la Revolución Mexicana.

En ocasiones anteriores ya ha sido el caso de que la organización escoja este par de fechas en específico, así que no vemos por qué no podría volver a suceder.

Cartel oficial del festival Corona Capital 2022

Aquí es donde los internautas y seguidores dejan volar su imaginación. Sin embargo, a estas alturas del año, los pocos carteles falsos que han surgido en Internet coinciden en una sola cosa (además de la fecha del evento): My Chemical Romance.

Desde su esperada reagrupación a finales del 2019, con su respectiva gira del reencuentro; los fanáticos mexicanos de My Chemical Romance han estado esperado con ansias el momento de reencontrarse con Gerard Way y compañía, y el festival Corona Capital 2022 a muchos les parece el escenario ideal para hacerlo.

Otra artista cuyo nombre resonaba entre los rumores del próximo Corona Capital era el de Rosalía, quien recientemente sorprendió de nuevo al mundo entero con ‘Motomami’, su más reciente álbum. Sin embargo, esta afirmación pierde fuerza después de que la española anunciara su paso por México el próximo mes de agosto, con una parada doble en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Jajaja wait, what? Real o Fake?

Como sea siempre jalaría al Corona Capital. pic.twitter.com/FlBT0JZdk6 — Juls 🌊 (@IamJuls_1) March 31, 2022

Otro acto que se repite con frecuencia en los carteles falsos es Paramore. Después de concentrarse en su carrera como solista, y tras el lanzamiento de un par de discos; Hayley Williams está lista para volver a liderar al conjunto de pop/punk/rock. A finales del 2021 anunciaron su vuelta a los escenarios – no tocaban juntos desde el 2018-, además de confirmar estar trabajando en un nuevo material discográfico, que será el sexto en su carrera.

Arcade Fire, Gorillaz, The National, Florence and the Machine, Post Malone, The Weeknd y Phoebe Bridgers son algunos de los otros artistas que han sido considerados dentro las opciones potenciales del Corona Capital 2022 (por lo menos entre los fans 😅).

❌ comienza a aparecer PARAMORE en carteles falsos del Corona Capital de este año 👀 pic.twitter.com/NYzasNuAuF — PARAMORE MEXICO (@Paramore_Mex) April 8, 2022

Boletos y precios del festival Corona Capital 2022

Con respecto al costo de los boletos individuales y abonos para el Corona Capital 2022 aún no hay ni información oficial, ni rumores al respecto. Lo único que podemos hacer es repasar la tabla de costos del año pasado, que iba desde los $1799 pesos por un boleto general en Fase 2, hasta los $3,299 por un abono en Fase 4.

Eso sí, una vez disponible, la información se publicará a través de Ticketmaster y canales oficiales de comunicación.