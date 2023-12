Keane ha compartido una canción inédita escrita hace dos décadas específicamente para la banda sonora de ‘Love Actually’ (‘Realmente Amor’ en Hispanoamérica), la icónica comedia romántica navideña que este año celebra su vigésimo aniversario.

El tema, titulado “Love Actually”, fue compuesto por el grupo antes de asegurar un contrato discográfico, con la esperanza de incluirlo en la cinta dirigida por Richard Curtis (el también artífice de ‘Cuestión de Tiempo’).

A pesar de no haber formado parte de la banda sonora, Keane ha revelado la historia detrás de esta canción que alguna vez planeó ser su gran éxito.

Keane trató de colarse al soundtrack de ‘Love Actually”

“En 2002, éramos un grupo sin contrato y nuestro amigo y mánager Adam estaba vinculado al productor de Love Actually”, explicó Tim Rice-Oxley, compositor de Keane, a través de Rolling Stone UK. Creían poder colarse al soundtrack y así, obtener su primera gran oportunidad en la industria.

“A pesar de que no funcionó como esperábamos, Richard siempre fue muy amable al expresar su amor por la canción y su deseo de haberla incluido en la película”, añadió. “Nosotros también amábamos la canción, pero al titularla ‘Love Actually’, ¡resultó complicado darle otro destino! … Pero ahora, al cumplir Love Actually 20 años, finalmente encontramos la razón perfecta para grabar nuestra canción como originalmente habíamos planeado”.

El director no aceptó la canción por considerarla demasiado melancólica

Por su parte Richard Curtis, el cineasta detrás de ‘Love Actually’, confesó recordar con mucho cariño aquella canción, pero no la consideró en su obra por considerarla “demasiado melancólica” para el tono de proyecto. Por supuesto, se arrepintió

“Cuando escuché por primera vez ‘Love Actually’ de este entonces desconocido grupo llamado Keane, me pareció hermosa. Traté mucho de incluirla en la película, pero en última instancia sentí que era un tanto melancólica y, me atrevería a decir, un poco PROFUNDA para el tono de la película que había creado“. “Por supuesto, me di cuenta del terrible error que cometí cuando, seis meses después, ‘Hopes & Fears’ de Keane alcanzó el número uno en las listas de éxitos… A lo largo de los años, la he escuchado mucho y ahora me gusta aún más que entonces”.

Keane se presentará en México en 2023

A cuatro años de su última visita a México, el conjunto inglés de Keane volverá a la CDMX (y también Guadalajara) como parte de la gira global que celebra el 20 aniversario de ‘Hopes and Fears’, su primer álbum de estudio del que se desprenden absolutos clásicos de su discografía como “Somewhere Only We Know” o “Everybody’s Changing”.

En la CDMX, la cita será el próximo 1ro de abril en el Palacio de los Deportes; mientras que en Guadalajara será el 3 de abril en el Auditorio Telmex. Entérate de los detalles por aquí.