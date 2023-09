A cuatro años de su última visita a México, el conjunto inglés de Keane volverá a la CDMX (y también Guadalajara) como parte de la gira global que celebra el 20 aniversario de ‘Hopes and Fears’, su primer álbum de estudio del que se desprenden absolutos clásicos de su discografía como “Somewhere Only We Know” o “Everybody’s Changing”.

En la CDMX, la cita será el próximo 1ro de abril en el Palacio de los Deportes; mientras que en Guadalajara será el 3 de abril en el Auditorio Telmex. Se rumora que Monterrey también podría contar con una presentación en el marco del festival Pa’l Norte, aunque esto último no se ha confirmado.

Como ha sucedido con otros conciertos, Keane habilitará una preventa para fans, la cual estará condicionada por un código que se obtendrá a través de un registro previo que puedes hacer por aquí.

Hasta la redacción de esta nota, los precios para Keane en CDMX y Guadalajara no han sido revelados. Sin embargo, algunas fuentes indican que en la CDMX el rango de precios será de los $816 pesos a los $3,216; mientras que en Guadalajara la cuota se fijara de los $576 a los $3,576. Las fechas de preventa y venta general quedan de la siguiente manera: