El MonsterVerse regresa en su quinta entrega con el nuevo tráiler de ‘Godzilla x Kong: The New Empire’. La película llega después del largometraje de Legendary Pictures del 2021 ‘Godzilla Vs. Kong’, dirigido por Adam Wingard, quien vuelve a dirigir esta próxima película de monstruos.

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kaylee Hottle retoman sus papeles de 2021 como la “Dra. Illene Andrews”, “Bernie Hayes” y “Jia”, respectivamente. El esfuerzo también es protagonizada por los recién llegados Dan Stevens y Fala Chen. Según la sinopsis oficial (vía Variety):

“Esta última entrega es la continuación del explosivo enfrentamiento de Godzilla contra Kong con una aventura cinematográfica totalmente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza aún por descubrir oculta en nuestro mundo, que pone en peligro su propia existencia… y la nuestra”.

La nueva y épica película ahondará en la historia de estos titanes, sus orígenes y los misterios de la Isla Calavera y más allá, al tiempo que revelará la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los unió a la humanidad para siempre.

Descendiente de un largo linaje de películas, ‘The New Empire’ es la 38ª película de la franquicia Godzilla, que comenzó en Japón en 1954 con ‘Godzilla’, de Ishirō Honda. También es la decimotercera película de la franquicia de ‘King Kong’, que comenzó en Estados Unidos con la original de RKO Picture de 1933.

‘Godzilla x Kong: The New Empire’ está escrita por Terry Rossio, Jeremy Slater y Simon Barrett, con Mary Parent, Alex García, Eric McLeod, Brian Rogers, Thomas Tull y John Jashni como productores. Llegará a cines el 12 de abril de 2024. Mira el tráiler a continuación.