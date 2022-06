¡¿Pero qué es lo que está pasando?! Según un comunicado oficial de la compañía Primary Wave, Julian Casablancas les ha vendido una parte de su catálogo de The Strokes, lo que supone otro gran artista que traspasa sus derechos musicales en un mercado de compra-venta cada vez más activo.

Primary Wave no ha querido especificar exactamente qué parte del catálogo compró ni cuánto pagó, pero la venta le da acceso a temas que incluyen éxitos con certificación de platino como “Last Nite”, “Someday” y “Reptilia”.

Sin embargo, se sabe que la compañía compró una participación tanto de los derechos de publicación de Casablancas, como de sus derechos sobre los masters de las canciones. Un representante de Primary Wave dijo a medios internacionales que el acuerdo sólo incluye los derechos de Casablancas con The Strokes, pero no de sus otros proyectos personales.

Aunque Casablancas goza de una exitosa carrera en solitario y ha publicado dos álbumes con The Voidz; es más conocido como líder y principal compositor de The Strokes, que se convirtieron en uno de los actos más influyentes de su generación, como parte del renacimiento del rock garage de principios del 2000.

Su clásico debut del 2001, ‘Is This It‘, ha vendido más de un millón de copias, y regularmente figura dentro de las listas de ‘Los Mejores Álbumes de la Historia’. Desde entonces, The Strokes ha publicado cinco elepés más y, aunque ninguno de ellos ha tenido el mismo éxito comercial o de crítica que el primero; se han mantenido como una fuerza constante en la escena del rock. Obtuvieron su primer nominación y premio en los Grammys 2021 con ‘The New Abnormal’, en la categoría de “Mejor Álbum de Rock”.

Casablancas, de 43 años de edad, es el último en una larga lista de músicos de alto nivel que han vendido los derechos de sus catálogos en los últimos años. Empresas como Primary Wave e Hipgnosis Song Management desempeñan un papel fundamental en esta tendencia creciente, ofreciendo a los músicos ofertas sin precedentes por su trabajo.

Stevie Nicks, por ejemplo, vendió una parte de sus derechos editoriales a Primary Wave a finales de 2020 por una cantidad que, según se informa, asciende a los $100 millones de dólares. Otros grandes artistas que han cedido sus derechos musicales son Neil Young, Bob Dylan y Bruce Springsteen. Sin embargo, la venta de discografías no es exclusiva de artistas veteranos: Justin Timberlake vendió sus derechos de publicación a Hipgnosis la semana pasada.

Compañías como Primary Wave esperan aumentar los ingresos de los catálogos consiguiendo que las canciones se incluyan en películas y programas de televisión, y presentando viejos éxitos a nuevas audiencias a través del marketing viral en redes sociales como TikTok. Primary ha sido particularmente ambiciosa con la música que ha adquirido, llegando incluso a organizar campamentos de intercambio en los que dan sus piezas a compositores y productores para que tomen canciones antiguas y creen nuevos éxitos potenciales.