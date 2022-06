Tras la abrupta y dramática salida de Josh Klinghoffer de los Red Hot Chili Peppers, muchos se preguntarán qué tipo de relación es la que sostiene con el enigmático John Frusciante. Y para sorpresa de nadie, entre ambos guitarristas existe”una correspondencia prácticamente inexistente durante los últimos diez años”; como ha confesado el propio Klinghoffer en su más reciente aparición en el podcast Tuna on Toast With Stryker.

Los músicos se acercaron por primera vez en el 2000, cuando la banda de entonces de Klinghoffer, Bicycle Thief; abrió para los Red Hot Chili Peppers durante su gira en apoyo a ‘Californication’. En los años siguientes, los guitarristas colaboraron en multitud de proyectos, incluidos cuatro álbumes en solitario de Frusciante y uno en conjunto, ‘A Sphere in the Heart of Silence’, del 2005.

En una entrevista de la época, Frusciante se refirió a Klinghoffer como “una persona con mucho talento y un amigo muy cercano”, describiéndolo como “una de las pocas personas con las que realmente le gustaba pasar tiempo”.

“Pasé mucho tiempo siendo amigo de John cuando éramos más jóvenes”– recordó Klinghoffer durante su aparición en Tuna on Toast. “Es un artista y un músico muy dedicado. Y pasamos mucho tiempo juntos. Grabamos discos juntos”.

En 2007, Klinghoffer se convirtió en músico de gira de los Red Hot Chili Peppers tocando, además de la guitarra, los teclados y haciendo coros. Dos años más tarde fue invitado a convertirse en miembro permanente del grupo, en sustitución de Frusciante, quien había decidido marcharse.

“Él lo sabía”– explicó Klinghoffer, señalando que a su predecesor no le tomó por sorpresa la decisión de integrarlo al conjunto. “Se habló de ello antes de que me incorporara. Como Flea me lo había pedido, hubo muchas discusiones al respecto en el verano de ese año (2009), pero debido a que viajaban y estaban en una especie de vacaciones de verano, en realidad no hicimos música juntos sino hasta octubre.” “Así que, de julio a octubre, estuve en contacto con John y él con ellos. Y lo estaba pasando mal con el hecho de que pudieran siquiera considerar seguir sin él”. Vía Tuna On Toast With Stryker.

Josh seguiría en los Chili Peppers hasta 2019, cuando Frusciante decidió volver al ensamble. Esta vez, sin embargo, el cambio fue mucho más sorpresivo.

“Hubo un poco de… tampoco es que fuera una relación monógama”– explicó Klinghoffer a manera de analogía. “Flea y John habían estado saliendo, tocando y demás. Estaban fomentando esa relación de nuevo. Y yo no lo sabía. Era una especie de secreto”. Vía Tuna On Toast With Stryker.

A pesar de su despido, Klinghoffer dijo que no alberga ninguna mala voluntad hacia los RHCP, y que sigue siendo amigo de ellos salvo de Frusciante, con quien no ha hablado propiamente dicho desde hace 10 años.

El álbum más reciente de Red Hot Chili Peppers, ‘Love Unlimited’, se publicó en abril. Mientras tanto, Klinghoffer y su proyecto en solitario, Pluralone, han estado de gira en apoyo de Pearl Jam y Eddie Vedder, respectivamente.