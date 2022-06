Uno de los grandes himnos de la década pasada es sin lugar a dudas “Last Nite”, segundo sencillo promocional de ‘Is This It‘, el magnífico álbum debut de los Strokes. Fue producido por Gordon Raphael y publicado por RCA Records, con “When It Started” como cara B. Escrita por el vocalista Julian Casablancas, “Last Nite” habla sobre la sensación de que nadie comprende tus sentimientos, ni tu pareja o la gente a tu alrededor.

El riff de guitarra inicial de la canción y su estructura general se basan en “American Girl” de Tom Petty and the Heartbreakers. En una entrevista del 2006 con Rolling Stone, Petty comentó al respecto:

“Los Strokes tomaron ‘American Girl’ para ‘Last Nite’, hubo una entrevista con ellos en la que lo admitieron. Eso me hizo reír a carcajadas. Me dije: ‘Vale, bien por ustedes. No me molesta”. Vía Rolling Stone.

Tras esas declaraciones, los Strokes fueron invitados a ser los teloneros de varias fechas de la gira de Tom Petty y los Heartbreakers en 2006. Mientras tanto, el solo de la canción está inspirado en el guitarrista Freddie King.

En un principio, el grupo no estaba dispuesto a aparecer en un vídeo musical, pero finalmente aceptaron un formato sencillo, interpretando la canción en directo en lugar de sincronizar los labios con la versión grabada, en un escenario muy iluminado al más puro estilo de los shows de variedades de los 60s.

El vídeo resultante, filmado con sencillas tomas panorámicas y pocos montajes, fue dirigido por Roman Coppola, hijo del cineasta Francis Ford Coppola. Pidiéndoles que se comportaran como “ellos mismos”, la agrupación acudió al set con algunas copas de más, algo que se ve reflejado en la actitud del conjunto: Julian Casablancas tambaleandose y atropellando a Albert Hammond; los micrófonos de Moretti volando por los aires y un errático Nick moviéndose sin sentido.

A más de 20 años de su lanzamiento, “Last Nite” continúa siendo una de las mayores proezas de los Strokes, y un infaltable en sus sets en directo. Disfruta a continuación su icónico video oficial.