Durante su última visita al segmento ‘Life In Six Strings‘ con Kylie Olsson, el legendario guitarrista Joe Satriani reveló no solamente que Kirk Hammett de Metallica fue su alumno de guitarra, sino que además era uno bastante peculiar.

Tal y como gdr reporta, en 1983 Hammett se unió a la banda tras el despido de Dave Mustaine como resulta de sus desafortunadas adicciones, Kirk buscó a Satriani para perfeccionar su técnica y poder aprender todas las canciones del ‘Kill ‘Em All‘ rápido, y así asegurar su lugar tanto en la gira como en la banda.

Joe, cuenta que Kirk era impalcable; una auténtica máquina que una vez que aprendió a imitar una técnica, luego regresó para perfeccionar la suya propia con la intención de: “Borrar al pasado del mapa, y establecer mi propio estilo de ahora en adelante”.

Y creo que todos sabemos que lo logró, ¿cierto? Hoy en día Hammett es considerado no sólo uno de los guitarristas más importantes del trash metal en la historia, sino como uno de los últimos virtuosos en el escenario que permanecen de una época dorada para el rock n’ roll.

Así que si están estudiando guitarra, amigos míos, ¡No se rindan!