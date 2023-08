El regreso de Luis Miguel a los escenarios continúa empañándose con el rumor de que está utilizando un doble. En realidad, esta no es la primera ocasión en la que el intérprete es acusado de engañar a sus fans, y en el marco de esta nueva oleada de habladurías, ha resurgido una entrevista en donde un doble admite haberlo reemplazado en más de un concierto.

Se trata de una entrevista del 2018 del programa argentino El Diario de Mariana con Mariana Fabbiani. En ella, el imitador local Andrés Rey cuenta las varias veces que ha remplazado a Luis Miguel en aquel país, cuando surge algún tipo de problema con las presentaciones. Una de sus anécdotas se remonta a noviembre del 2010, cuando Luis Mi ofreció un show en el Estadio Juan Gilberto Funes en San Luis, Argentina.

Según su testimonio, a 40 minutos de iniciado el concierto, tuvo que subir a reemplazar al verdadero Luis Miguel luego de que una serie de fallas técnicas lo enfadaran y abandonara el lugar.

“Hay un contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar. Pero en San Luis hubo un episodio, y en otros lugares también… Se fueron armando distintos tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows ”.

Aquella no habría sido la única vez que Andrés Rey se hizo pasar por Luis Miguel en territorio argentino. También lo hizo frente a 14 mil personas y aunque algunos fans sospecharon del fraude, él es un imitador con 20 años de experiencia. “Sé imitar a Luis Miguel a la perfección”, asegura.

“Fue un show del Conrad, con Roberto Giordano, en 2008, ante 14 mil personas. Y Giordano dijo: ‘En minutos aterrizará el helicóptero que está dando vueltas, va a llegar la estrella, en esta noche especial. Hoy lo tenemos al gran artista, con todos ustedes: Luis Miguel’. Y salgo con el micrófono. Canté una canción y la gente decía: ‘¿Es o no es?’ . Con la música y los movimientos cortos, te engaña“.

En 2015, el propio Luis Miguel desmintió que usara dobles sobre el escenario. Hablando con la periodista de A24 Noticias Agustina Binotti, dijo:

“¡Ojalá tuviera dobles! Así uno estaría ahorita grabando un disco, yo haciendo esta entrevista, y mandaría a otro de gira por algún lugar. Si me dedicara a desmentir cada cosa que se dice de mí, me tendría que retirar y no estaría haciendo nada más que desmentir esas cosas, es imposible“.