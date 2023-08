Atención fanáticos de David Gilmour, pues el icónico músico de Pink Floyd ha anunciado un nuevo lanzamiento… aunque no se trata de material inédito, propiamente dicho. Junto con el grupo electrónico The Orb, Gilmour relanzará ‘Metallic Spheres in Colour’, una versión remezclada y reinventada de su álbum colaborativo del 2010.

“La idea de Metallic Spheres in Colour era que Alex Paterson [fundador de The Orb] podría haber hecho más en la primera versión, y en realidad no tuvo la oportunidad porque teníamos la filosofía de hacer música como Blade Runner. La banda sonora se encuentra con Wish You Were Here”– explicó Youth, el productor del proyecto, en un comunicado de prensa (vía Ultimate Class Rock). “Entonces, le pregunté, ¿por qué no lo remezclamos y lo hacemos como un clásico de The Orb? Y al hacer eso, es casi como un álbum completamente diferente”.

Lanzado en 2010, ‘Metallic Spheres’ encontró a Gilmour combinando su guitarra, voz y composición distintivas con el paisaje electrónico ambiental de The Orb. El resultado fueron dos suites, “Metallic” y “Spheres”, cada una compuesta por cinco movimientos.

‘Metallica Spheres in Color’ del 2023 sigue una estructura similar, con un par de suites tituladas “Round” y “Flat”. Ahora se puede escuchar un extracto de ‘Metallic Spheres in Colour’ llamado “Movement 1”.

Mientras tanto, ‘Metallica Spheres in Color’ se lanzará el 29 de septiembre y ya está disponible para pre-ordenarse por aquí. El esfuerzo estará disponible en múltiples formatos, incluidos LP de vinilo, CD y sonido envolvente digital Dolby Atmos.