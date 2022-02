Foo Fighters ha dado rienda suelta a su metalero extremo interior 🤘🏼 en su nueva canción “March of the Insane”. Publicada bajo el pseudónimo de Dream Widow, el corte evoca el primer thrash metal de Venom, Slayer, Celtic Frost y otros grupos similares.

Aunque la nueva película de terror de los Foo Fighters, ‘Studio 666’, no llegará sino hasta el 25 de febrero; es seguro asumir que Dream Widow es una banda ficticia a la que se hace referencia en la película.El filme se centra en el intento de los Foos de grabar un nuevo álbum en una mansión embrujada.

La melodía, que según la descripción de YouTube, pertenece al “álbum autotitulado nunca publicado” de Dream Widow. Es thrashy como el infierno, con algunas voces muy metálicas de Dave Grohl y letras espectaculares como: “Sing in a villainous choir / Join in chorus of pain.”

“March of the Insane” no es la primera incursión de Dave Grohl en el metal. Anteriormente creó el proyecto paralelo Probot, y lanzó un álbum autotitulado en 2004 que contó con varios cantantes invitados, como Cronos de Venom, Max Cavalera de Soulfly, King Diamond, Lemmy Kilmister de Motörhead, y más.

La nueva canción de headbanging llega justo cuando los Foo Fighters han ampliado su gira de 2022 con 10 nuevas fechas en Norteamérica. Las entradas para la extensa gira ya están disponibles a través de Ticketmaster.