El rock siempre encuentra la manera de unir a sus guerreros más fuertes, sin importar la generación de la que provengan. Tal fue el caso en el lejano 2008, cuando Foo Fighters compartió escenario con nada más y nada menos que dos integrantes de Led Zeppelin, para tocar el clásico “Rock and Roll”.

Foo Fighters actuó durante dos noches seguidas en el emblemático Wembley Stadium en junio del 2008, un año después de debutar allí como parte del cartel de los conciertos Live Earth de Al Gore.

En la segunda noche, Grohl cumplió su promesa de “hacer todo lo posible” y presentó en el escenario a Jimmy Page y John Paul Jones para que interpretaran juntos “Rock and Roll” de Led Zeppelin, con el baterista Taylor Hawkins en la parte vocal. Recordando en 2020 cómo fue que consiguió su participación, Grohl dijo a EW:

Profundizando en la colaboración, Grohl añadió:

“Así que me puse al teléfono con Jimmy Page y básicamente me dijo ‘Bueno, ¿qué quieres hacer?’ Y yo estaba aterrorizado de responder. Me sentía como si estuviera en un sueño despierto. Pero tenía que decir algo, así que dije ‘¿Qué tal ‘Rock and Roll’?’ y él dijo ‘Sí, ¿qué más?’

“Le dije ‘¿Qué tal ‘Ramble On’?’ y me dijo ‘Genial, nos vemos en los ensayos’. Quiero decir que fue así de fácil, no podía creerlo”.

Vía EW.