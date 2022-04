El legendario actor y comediante de Hollywood, Jim Carrey, habló sobre sus gustos musicales en una entrevista con Fox 5 (vía Blabbermouth), dando su opinión sobre Nirvana y recordando la primera vez que escuchó a Pantera.

Nacido en Ontario, Canadá, en 1962, Carrey suele ser recordado por películas como: ‘Ace Ventura’ (1994), ‘The Mask’ (1994), ‘Dumb & Dumber’ (1994), ‘The Truman Show’ (1998) y ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ (2004). Recientemente aseguró que desea retirarse de la actuación, mientras promocionaba su última película, ‘Sonic 2’ (2022).

Hablando sobre sus pininos en el mundo musical, el actor formó parte de ‘Dawn FM‘, el más reciente álbum de The Weeknd. Participó poniendo la voz en off de un locutor de radio presentando y despidiendo al disco. Al respecto, dijo en su momento:

“Y me golpeó a tal nivel de, como, estimulación extrema que simplemente empecé a reír incontrolablemente durante toda la pista. Me reí nerviosamente, como diciendo: ‘¿Qué está pasando ahora?’ Y luego fuimos a registrarnos en el hotel. Los tipos que estaban detrás de nosotros en la fila para registrarse en el hotel eran Pantera . Nos dimos la vuelta y dijimos: ‘¿Estás bromeando? ¿Me estás tomando el pelo?’ Esto es muy raro”.

“Cuando me levanto por la mañana, mis gustos musicales son tan variados que es una locura. Un día me puede gustar Count Basie, otro el rap y otro… La mayoría de las mañanas me levanto y cojo mi café, me siento en el patio trasero y escucho cantos gregorianos. Porque da vida a los pájaros, da vida al mundo entero, y de repente siento que no sólo estoy en mi cuerpo, sino que soy todo el patio”.

“Y si me pongo de cierto humor, si necesito ponerme caótico o loco a veces, pongo algo como un Pantera que desafía al mundo en un nivel masculino, en la cara. O ‘Breed’ de Nirvana. ‘Breed’ es una de las canciones más grandes, no cantadas, realmente… Es una especie de pieza no cantada; está eclipsada por otros éxitos que tuvieron. Pero ‘Breed’ es uno de los temas más potentes de la historia. Es maravillosa”.

Vía Blabbermouth