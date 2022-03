Un flamenco apodado “Pink Floyd” que se escapó de un zoológico de Kansas hace 17 años apareció en Texas este mes, según el reporte de un noticiero local.

“Pink Floyd” se escapó del zoo del condado de Sedgwick, en Wichita, en 2005, junto con otro flamenco, después de que los cuidadores no consiguieran cortarles las alas a tiempo antes de que una ráfaga de viento los liberara.

Pero el martes (29 de marzo), la División de Pesca Costera de Parques y Vida Silvestre confirmó que “Pink Floyd”, el flamenco africano identificado como nº 492 por el número que lleva en la banda de su pata, fue capturado en vídeo el 10 de marzo en Texas.

“Parece que Pink Floyd ha regresado al ‘lado oscuro de la luna'”– dijo la agencia estatal en un post de Facebook el 25 de marzo. “Avistado en Rhodes Point, en la bahía de Cox, cerca de Port Lavaca, por David Foreman el 10 de marzo. ‘Pink Floyd’ es un flamenco local de Texas que se escapó de un zoológico de Kansas en 2005 y ha sido visto en la costa de Texas durante varios años.”

El vídeo que lo acompaña ya ha acumulado más de 140 mil visitas y es, por mucho, el clip más popular de la página de Facebook de Coastal Fisheries, como observó Ultimate Classic Rock.

El compañero de fuga de “Pink Floyd”, el flamenco nº 347, fue visto por última vez en el lago Au Train de Michigan en agosto de 2005. “Pink Floyd”, por su parte, se dirigió al sur y se hizo amigo de un flamenco del Caribe. Los dos fueron vistos juntos en una fecha tan reciente como el 2013, mismo año en que Scott Newland, entonces conservador de aves del zoo de Kansas, declaró al Wichita Eagle sobre la fuga: “Para ser sinceros. Fue básicamente un error. No nos gusta esta historia”.

El zoo no tiene previsto intentar recuperar al Flamingo nº 492. Un portavoz dijo que han aceptado que el ave probablemente vivirá el resto de su vida en Texas.

¿Por qué el flamenco se llama Pink Floyd?

El Flamingo fugitivo nº 492 recibió el nombre de “Pink Floyd” por sus tonalidades rosas y blancas, según The Washington Post. Quien le puso el nombre conocía, sin duda, a la clásica banda de rock que grabó influyentes álbumes en los años 70, como ‘The Dark Side of the Moon’ y ‘The Wall’.

El grupo no ha actuado junto desde su gira de reunión de 2012-2014. El año pasado, el baterista Nick Mason comparó sarcásticamente a su compañero de banda de Floyd, Roger Waters, con Stalin. Antes de eso, Waters afirmó que David Gilmour estaba bloqueando una reedición de su álbum de 1977, ‘Animals’.