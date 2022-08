El magnate de la industria restaurantera, autor y presentador Guy Fieri no se cansa de ver a Rage Against the Machine en su esperada gira del regreso y, ¿quién podría culparlo? Apenas unos días después de que se hiciera viral en TikTok un vídeo en el que aparecía rockeando en el concierto del 27 de julio en Cleveland; el talento de Food Network asistió a otro espectáculo en Raleigh, Carolina del Norte.

Antes de asistir al primer show de RATM en el Rocket Mortgage FieldHouse, Fieri compartió emocionado un vídeo en Twitter sobre el “momento histórico” que estaba a punto de presenciar, describiéndolo como la culminación de un “viaje de toda la vida” con su hijo Hunter.

A Fieri se le vio en aquella fecha brincando al ritmo de “Bombtrack”, con una bebida en una mano y un puro en la otra. Después de la publicación de @ltmagnotto en TikTok, el clip se viralizó hasta llegar a los ojos del propio Fieri. Agradeciendo por todo el rock presenciado en un nuevo post en Twitter, el empresario comentó: “El mejor concierto de la historia. Hasta mañana por la noche en Raleigh….. RAGE MANDA”.

The best concert ever

Until tomorrow night in Raleigh…..

RAGE RULES https://t.co/wpFi81sYwv — Mayor Guy Fieri (@GuyFieri) July 30, 2022

Y, efectivamente, el 31 de julio se le vio entre el público cantando “Killing in the Name” en la PNC Arena, y hasta recibió un breve cameo en las pantallas gigantes del lugar. Mira las imágenes de ese momento tomadas por los fans a continuación, seguidas del mencionado TikTok.

En realidad, Rage Against the Machine no es la única banda que se ha visto a Fieri disfrutar públicamente. Previo a la era pandemica, la hija del baterista de Slipknot lo captó en video disfrutando de un concierto del septeto de Iowa. Sin embargo, su amor por la música va más allá del hard rock luego de que, a principios de este año, musicalizara una de sus publicaciones en TikTok con la artista indie Phoebe Bridgers.

Mientras tanto, las paradas restantes en la actual etapa norteamericana de la gira de Rage Against the Machine son un par de shows el 2 y 3 de agosto en DC, seguidos por una parada de cinco noches en la ciudad de Nueva York. Después, se dirigirán al Reino Unido y a Europa para cerrar el año.