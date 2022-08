No es muy frecuente ver a la ex mente maestra de Oasis, Noel Gallagher; avergonzado o incluso incómodo públicamente pero, recientemente, han aparecido nuevas imágenes del ícono de Manchester en un entorno en el que se le nota francamente molesto. Y no es para menos.

El clip de un restaurante entero cantando y aplaudiendo “Wonderwall” a Noel Gallagher en Ibiza, España, se ha vuelto viral en redes sociales. En él se ve al hombre de The High Flying Birds disfrutando tranquilamente de una cena familiar antes de que, inesperadamente, el DJ del lugar toque el que probablemente es su tema más famoso.

La pesadilla comienza cuando el personal y los comensales se ponen de pie, aplaudiendo y cantando la canción hacia Gallagher, quien, tras ponerse rojo de la pena 😳, aplaude lentamente en señal de agradecimiento.

Resulta interesante ver al músico de 55 años de edad bajo este prisma, ya que hace seis años él y un grupo de fans interpretaron la canción mientras estaba de vacaciones en Malta a las 3 de la madrugada.

Mientras tanto, ha sido un año muy ocupado para Noel Gallagher. Además de actuar con su banda en una serie de festivales importantes, como Glastonbury; recientemente Big Brother Recordings anunció la reedición del tercer álbum de Oasis, ‘Be Here Now’, con motivo de su 25º aniversario.

El álbum estará disponible el próximo 19 de agosto como un doble LP plateado, además de un doble picture disc y un casete, con audio remasterizado. ‘Be Here Now’ salió a la venta en agosto de 1997, y siguió a los dos primeros y exitosos trabajos de la banda, su debut de 1994 ‘Definitely Maybe‘ y ‘(What’s the Story) Morning Glory‘ de 1995.

Debido a la increíble demanda, cuando salió al mercado, el álbum tuvo más éxito comercial que sus dos predecesores pero, a pesar de esto; el LP ha sido un título divisivo en el catálogo de Oasis, con muchos afirmando que es demasiado exagerado, considerándolo como el disco que marcó la muerte del Britpop.