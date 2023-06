Elton John es uno de los músicos y compositores más talentosos de nuestra era, cuya carrera se ha cimentado, principalmente, sobre el pop rock. Sin embargo, las influencias y gustos de un músico tan versátil como Elton John son casi ilimitadas, y entre ellas se encuentra el nu metal.

A pesar de estar asociado a la juventud de la década de los noventa, Elton John también fue flechado por el género que tocan Limp Bizkit, Deftones y Linkin Park. Recientemente, la leyenda se entrevistó con Clara Amfo de la BBC -en el marco de su próximo debut como titular del festival Glastonbury 2023- y mencionó un acto en particular que está increíblemente emocionado de ver subir al escenario.

“Estas chicas sacuden mi mundo”– dice John en el clip de la entrevista que se ve a continuación (compartido por Nova Twins), sosteniendo una copia de su álbum ‘Supernova’, del año pasado.

“Les he tenido en el programa, he tocado su música. Tan maravilloso, lo que están haciendo. Tengo muchas ganas de verlas en vivo porque puedes sentir cómo será. Estas chicas podrían iluminar Sheffield. Son simplemente fenomenales (..) Me recuerdan un poco a Rick James, Larry Graham de Central Station, Sly and the Family Stone, Bootsy Collins…”- explica John, halagando al dúo nu-metal/alternativo que ha tenido una trayectoria ascendente desde que lanzó su disco debut.