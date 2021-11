A pesar de que su trayectoria en activo únicamente abarca una década (de 1960 a 1970); los Beatles continúan siendo omniscientes en el espectro musical universal, y casi todos los melómanos de corazón reconocen y objetan sobre su álbum favorito del Cuarteto de Liverpool. Tal es el caso de Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam, quien ya se ha sincerado sobre su trabajo discográfico predilecto del conjunto inglés.

No es ningún secreto que Vedder, otro titán de la música por derecho propio; es admirador de The Fab Four. Ya los ha homenajeado -por los menos nueve veces- reversionando algunos de sus clásicos en directo. Recientemente, la leyenda del grunge habló sobre su disco favorito de los Beatles, y todo apunta a que prefiere la época de arreglos más sencillos de la agrupación, pues seleccionó ‘The White Album’ de 1968.

Hablando con Spin Magazine sobre el ‘Album Blanco’ (vía Far Out), Eddie Vedder dijo:

Tenía una cinta que se llamaba ‘Revolver White Album’. No descubrí que eran dos álbumes distintos hasta años después. El ‘White Album’ tiene canciones que atraen a los niños pequeños, como “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, y luego, si te metes en él, escuchas “Revolution 9”. Es decir, esas cosas te abren. Es donde primero te sientes cómodo con la escucha “difícil”. Vía Far Out.

En otra ocasión mientras le revelaba sus 13 elepés favoritos a Discdogs, el intérprete de “Alive” ahondó sobre su admiración hacia los Beatles y la “onda sónica única” que crearon. Dijo: