Después de haber tenido que cancelar su visita a México en 2020 debido a la pandemia del Coronavirus, The Killers está listo para regresar a territorio nacional y lo hará por partida cuádruple como parte de su ‘Imploding The Mirage Tour’ 2022 que, como su nombre lo indica, gira en favor de su más reciente álbum del mismo nombre, lanzado en agosto del 2020.

A través de redes sociales, el conjunto liderado por Brandon Flowers anunció cuatro nuevas fechas en México, que consentirán a los fans en Monterrey, CDMX y Guadalajara durante abril y mayo del 2022. Los eventos quedan de la siguiente manera:

26 y 27 de abril del 2022 en la Arena Monterrey

29 de abril del 2002 en el Foro Sol de la Ciudad de México

1ro de mayo del 2022 en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara

La preventa para tarjetahabientes Banamex arrancará el 8 y 9 de noviembre a través del sistema Ticketmaster, mientras que la venta general dará inicio el 10 de noviembre. Naturalmente, se espera que los boletos para ver a The Killers sean tan codiciados como los del ‘Music of the Spheres Tour’ de Coldplay, por lo que los fanáticos tendrán que estar muy atentos durante las primeras horas de los días ya mencionados para poder obtener sus entradas.

‘Imploding the Mirage’ es el sexto álbum de estudio en la trayectoria de The Killers; y debutó el 21 de agosto de 2020 a través de Island Records/ EMI. Hasta la fecha, se trata del único esfuerzo discográfico de la banda sin el guitarrista principal Dave Keuning, quien tomó un descanso indefinido en 2017, y que posteriormente dio por terminado en 2021. Las partes de guitarra fueron cubiertas por el bajista de The Killers, Mark Stoermer, el productor Jonathan Rado, y una variedad de músicos invitados como Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac) y Adam Granduciel (The War on Drugs).

‘Imploding the Mirage’ fue precedido por el sencillo principal “Caution”, seguido por “Fire in Bone”, “My Own Soul’s Warning” y “Dying Breed”.