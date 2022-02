Eddie Vedder, de Pearl Jam, quien ha vuelto a la carretera después de que los casos positivos de COVID-19 pospusieran las fechas de su gira en solitario a principios de febrero; asegura que su propio combate con el coronavirus fue “bastante serio”.

Como informó por primera vez Ultimate Classic Rock el domingo (27 de febrero), Vedder compartió su experiencia frente a una audiencia en vivo en Los Ángeles el viernes pasado por la noche. El momento fue capturado en video por un fan en el show.

“Sólo quería tomarme un rápido segundo para ver esto, porque es muy raro”– dijo Vedder, mirando al público después de que su hija Olivia interpretara su propia canción “My Father’s Daughter” en el escenario del YouTube Theater de Los Ángeles.

“Es increíble. Contraje COVID justo antes de que tuviéramos que empezar a ensayar, probablemente hace cinco o seis semanas, y literalmente vi mi vida pasar por delante de mis ojos.”

“No estaba muy seguro… porque he hecho cosas muy buenas para mi cuerpo, y también me he divertido mucho. He hecho algunas cosas que podrían ser… algún tipo de abuso, es decir, nada realmente clínico”, bromeó.

“Pero fue, se sintió bastante serio. Y superar eso y luego estar de vuelta en una sala como esta, frente a esta gran cantidad de personas que se enfrentan de esta manera, escuchandonos tocar música para ustedes es realmente, verdaderamente, ha sido un regalo y un honor. Gracias por escucharnos. Estamos muy agradecidos”.