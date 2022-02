Estupefactos es como han quedado los fanáticos de Enrique Bunbury, luego de que el músico zaragozano anunciara a través de redes sociales su inesperado retiro de los escenarios.

La noche de ayer (27 de febrero), el ex vocalista de los Héroes del Silencio ofreció un comunicado oficial, en el que explicó las razones detrás de su súbita retirada de la música en directo. Aseguró que, luego de 35 años de trayectoria, la salud de su garganta está sufriendo daños irreversibles, haciendo de sus actuaciones un auténtico martirio.

“La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”.

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos”.

El cantante de 54 años de edad también señaló que el padecimiento que le aqueja no es nuevo, ya que se remonta a la gira Mutaciones del 2015 y 2016, pero que se agudizó durante la gira Expectaciones entre el 2017 y 2019.

El parón de actividades del 2020 y 2021 -por la crisis sanitaria global- le ofreció una nueva oportunidad para recargar energías; sin embargo, los síntomas de su enfermedad no han cedido, razón por la cual resolvió su retiro definitivo de la música en vivo.

Cabe la pena destacar que, aunque ya no actuará más sobre el escenario, eso no quiere decir que Enrique Bunbury se alejará definitivamente de la música. Confesó que de ahora en adelante concentrará todas sus energías en la composición y producción, además de incursionar en la pintura y en la poesía. “Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management”– dijo.

Bunbury concluyó su comunicado agradeciendo a todas las personas, tanto público como staff, que fueron parte de su historia en directo; no sin antes reafirmar que los últimos conciertos que ofrecerá serán los que ya tiene agendados hasta septiembre del 2022 en Estados Unidos y España.

“Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí, el público que me entregó su cariño y amor, en los más de mil quinientos conciertos que he ofrecido en mi vida, en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón”.

En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”

Enrique Bunbury a través de redes sociales.