Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, ha lanzado un nuevo sencillo como solista titulado “Brother the Cloud“.

Como parte de la labor de promoción rumbo al estreno de su próximo álbum, ‘Earthling‘, Vedder nos muestra otro aspecto más personal de su proyecto en solitario que desde siempre, ha logrado conectar con su público desde una perspectiva más introspectiva, acústica y cruda que de la manera en la que lo lleva haciendo con Pearl Jam toda la vida.

Dado a que el álbum se estrena el 11 de febrero, un sencillo justo a la mitad del mes no cae mal para recordarnos que con la llegada del 2022, música nueva de Eddie viene en camino, así que por acá les dejamos lo más reciente Vedder para que se vayan preparando para este nuevo disco:

Por acá pueden ir conociendo el tracklist del álbum, mismo que tal y como blabbermouth reporta, llega con la increíble participación de Josh Klinghoffer, Chris Chaney, Glen Hansard y nada más y nada menos que Andrew Watt.

‘Earthling‘ track listing:

01. Invincible

02. Power Of Right

03. Long Way

04. Brother The Cloud

05. Fallout Today

06. The Dark

07. The Haves

08. Good And Evil

09. Rose Of Jericho

10. Try

11. Picture (feat. Elton John)

12. Mrs. Mills

13. On My Way