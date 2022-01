En 2001, Deftones tuvo una de sus presentaciones más épicas durante la celebración del festival Rock N’ Rio donde interpretaron un emotivo y poderoso cover de “Say It Ain’t So”.

Hoy, el video ha llegado a nosotros gracias al reporte de revolvermag, quienes han revivido aquel épico momento tras haberse enterado de que durante poco más de 20 años, el concierto ha estado en Youtube y los fans, no han dudado de compartirlo en foros y espacios dedicados al trabajo de Chino Moreno.

La razón por la que la banda era tan fan de tocar una canción de Weezer, comenzó cuando a la salida del ‘Blue Album’, comenzaron a utilizar “Say It Ain’t So” para calentar.

Eventualmente, la canción comenzó a tocarse en sus soundchecks hasta que un día, la banda no recordaba qué canción seguía y comenzaron a tocarla para hacer tiempo en lo que su stage manager iba por más setlists.

Así fue que se quedó la breve tradición de tocar esa específica canción en sus en vivos y por ende, frente a un público de más de 25,000 almas, fue una forma de tributo al profundo respeto que le tenían a Weezer.

Chequen por acá el video: